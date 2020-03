A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, reforça o telefone 0800 do Coronavírus (COVID-19) para que a população tire suas dúvidas, obtenha informações sobre o novo vírus e combata as fake news que circulam pelas redes sociais e pelos aplicativos de mensagens instantâneas. O serviço gratuito é 24 horas e ofertado aos finais de semana e feriados, por meio de uma equipe multidisciplinar de Saúde, que monitora os casos suspeitos do Coronavírus no Município.