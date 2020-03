Coronavírus: mortes suspeitas no noroeste paulista; casos aguardam resultado do Instituto Adolfo Lutz

Óbitos suspeitos foram notificados pelas prefeituras de Catanduva/SP e Santa Fé do Sul/SP.

Duas mortes por suspeita de coronavírus estão sendo investigadas no noroeste paulista: em Catanduva/SP e Santa Fé do Sul/SP. As causas das mortes não foram confirmadas ainda, mas entre as possibilidades está a Covid-19.

Os casos aguardam resultado de exames do Instituto Adolfo Lutz para confirmação ou não de coronavírus.

A Prefeitura de Catanduva disse que está investigando a morte de uma mulher de 64 anos que deu entrada no Hospital Emílio Carlos, na terça-feira (17) e que estava entre os suspeitos de coronoavírus na cidade. Ela morreu nesta sexta-feira.

Em Santa Fé, a prefeitura disse que uma paciente de 74 anos deu entrada na UPA com pneumonia evoluindo para insuficiência respiratória grave. Ela foi transferida para a Santa Casa, mas morreu. Ela tinha comorbidades.