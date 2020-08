Uma fonte, que não foi identificada, disse ao jornal que as autoridades estão forçando as famílias a se desfazerem dos bichos ou confiscando-os à força. Alguns teriam sido abatidos, outros teriam sido enviados para zoológicos estatais ou vendidos para restaurantes que comercializam esse tipo de carne.

O governo alegou que a criação dos cães se trata de uma tendência “contaminada pela ideologia burguesa” e alardeou a medida como uma proteção do país contra a “decadência capitalista”.

A posse de cães é um hábito da elite norte-coreana. A fonte que conversou com o jornal contou que as “pessoas comuns criam porcos e gado em seus quintais, mas funcionários de alto escalão e os ricos têm cães de estimação”.

A proibição de criar cães de estimação não foi confirmada por autoridades da Coreia do Norte, que é um país muito fechado e conhecido por controlar rigidamente a divulgação de informações. Muitas notícias veiculadas na imprensa internacional sobre o país muitas vezes não têm como serem checadas de imediato.

A declaração de Kim Jong-un de que seu país não tinha registrado nenhum caso de Covid-19 também foi vista com desconfiança pela comunidade internacional dada a sua proximidade com a China, país onde surgiu a pandemia.

Em 2014, também circulou a informação de que todos os homens norte-coreanos eram obrigados a usar o mesmo corte de cabelo de Kim Jong-un — um topete repartido ao meio e as laterais e a parte de trás da cabeça totalmente raspadas. No entanto, visitantes relataram não ter visto isso nas ruas do país.