Conheça os nomes dos ganhadores da ACV

Anunciados ganhadores da campanha do Dia dos Pais de Votuporanga

Na manhã de hoje (16/8), a Associação Comercial de Votuporanga reuniu imprensa, autoridades, diretoria e população na praça da Concha Acústica para o sorteio “Meu pai merece esse presentão”. Os ganhadores foram anunciados com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Entre os mais de 100 mil cupons da promoção, foram retirados os nomes dos ganhadores, que são todos moradores de Votuporanga. O vale-compras de R$ 10 mil saiu para Mayra Priscila Ferraz de Campos, cliente do Supermercado Porecatu. As três bicicletas saíram para Jardeilson Borges dos Santos, cliente Moda Ka; Rubens Masson Puerta, Sup. Porecatu Loja 2, vendedora Mirian; e Clodoaldo Tridapalli, Sup. Porecatu, vendedora Larissa. A ACV sorteou também cinco vales-compras que saíram para Karina Moreira Lima Galoro, que comprou na Emplac com a Sara; Alcebiades Dias Magalhães, cliente da Pinheiral Materiais p/ Construção; Virginio de Lima Neto, comprou no Porecatu, com Lucila; Fabiano Beraldo Delarmelino, preencheu o cupom no Porecatu 03, com Lorena e Guilherme de Andrade Salustiano Domingos, comprou no O Tubarão Confecções com Flavia.

Haverá ainda premiação para os atendentes responsáveis pelas vendas aos sorteados: cada um levará R$ 150,00 em vales-compras. A ACV entrará em contato com todos os ganhadores para participarem da entrega dos prêmios no próximo dia 25, às 9h, no auditório da associação. Os vales-compras são para consumo nas lojas participantes da promoção.

No total, são quase R$ 18 mil em prêmios com o patrocínio de diversas empresas apoiadoras ACV. “Temos a missão de colaborar com o incentivo das vendas, motivar os lojistas e suas equipes e, o principal, promover mais qualidade no atendimento aos clientes. As tradicionais campanhas de prêmios da ACV são fundamentais para isso e agradecemos a todos os nossos parceiros pelo apoio”, destacou o presidente da ACV, Glauco Ventura. Entre as lideranças participantes do sorteio, estiveram o vereador Jura, representando o Poder Legislativo; Rodrigo Beleza e Marcelo Zeitune, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Valdeci Merlotti e João Batista, da diretoria.

A próxima campanha de prêmios será pelo Dia das Crianças. Para participar, é preciso ser associado ACV. Ligue para (17) 98132-0022 ou (17) 3426-4044.