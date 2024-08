INMET emite alerta de chuvas intensas para região

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de Perigo Potencial para chuvas intensas na região de São José do Rio Preto e em todo o noroeste paulista. O alerta, válido a partir das 15h30min de 24 de agosto de 2024, permanecerá em vigor até as 23h59min do mesmo dia.

Detalhes do Alerta

Espera-se que a chuva varie entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir até 50 mm ao longo do dia. Ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, também estão previstos. Apesar da baixa probabilidade, existe o risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Recomendações

Em caso de rajadas de vento, evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Para mais informações e emergências, contate a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193