Previsões meteorológicas divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que a madrugada desta quarta-feira (29) promete ser a mais fria do ano em diversas cidades do interior de São Paulo. Entre elas, estão Sorocaba, São José do Rio Preto, Bauru, Itapetininga e Votuporanga (SP).

De acordo com os dados do Inmet, as temperaturas devem ficar abaixo do habitual para esta época do ano, surpreendendo moradores acostumados com o calor mesmo durante o inverno. Em Votuporanga, a mínima está prevista para 9°C nas primeiras horas da madrugada, podendo atingir máximas moderadas ao longo do dia.

A situação não é diferente em outras cidades. Em Sorocaba, a previsão é de que as temperaturas oscilem entre 10°C e 18°C ao longo do dia. Em Bauru, a mínima pode chegar a 6°C, com máxima prevista de 21°C. Já em Itapetininga, os moradores devem se preparar para uma variação entre 6°C e 20°C.

O climatologista Vagner Camarini, em entrevista ao g1, atribui esse fenômeno a uma frente fria de grande intensidade que passou pela região no final de semana. Ele explica que essa frente fria veio acompanhada de uma massa de ar polar, intensificando ainda mais a queda nas temperaturas. Camarini ressalta que esta será a madrugada mais fria do ano até o momento, caracterizando um final de outono que se assemelha ao inverno.

Outras cidades do interior paulista também estão se preparando para uma noite gelada. Marília (SP) deve registrar mínimas de 6°C e máximas de 22°C, enquanto Araçatuba (SP) pode variar entre 9°C e 24°C. Em Jundiaí (SP), as temperaturas devem oscilar entre 7°C e 18°C.

Diante desse cenário, moradores das cidades afetadas estão sendo orientados a se prepararem para o frio, com recomendações para o uso de agasalhos adequados e proteção contra as baixas temperaturas.