Pão de queijo é eleito 3º melhor quitute de café da manhã do mundo

O pão de queijo está se tornando queridinho no mundo quando o assunto é café da manhã. A iguaria brasileira conquistou a terceira colocação em uma lista dos 100 melhores quitutes de café da manhã, realizada pela enciclopédia gastronômica TasteAtlas, perdendo apenas para o Roti canai, da Malásia, e para o Komplet lepinja, da Sérvia.

No ranking, o tradicional pão de queijo brasileiro recebeu nota 4.7 de 5, ficando acima de quitutes clássicos mundiais, como o famoso croissant francês, que conquistou a nona colocação, e dos rolinhos de canela norte-americanos – 39ª posição. Além do Brasil, o balanço aponta que o pão de queijo é altamente consumido no norte da Argentina.

“O pão de queijo tem suas origens nas invenções culinárias dos escravos africanos, quando passaram a utilizar o resíduo da mandioca. Um pó branco fino, ou amido, era enrolado em bolas e assado. No estado de Minas Gerais, o centro de laticínios do Brasil, queijo e leite começaram a ser adicionados às bolas de amido, e o pão de queijo foi criado”, contou a TasteAtlas.

Confira as 10 primeiras colocações do ranking:

Roti canai (espécie de panqueca de frigideira) – Malásia

Komplet lepinja (pão achatado coberto com ovo) – Sérvia

Pão de Quejo – Brasil

Kanelbulle (pastel aromatizado com canela) – Suécia

Mercimek çorbasi (sopa feita com lentilhas vermelhas, caldo de galinha, cebola e cenoura) – Turquia

Chilaquiles (tortilha frita com molho de pimenta, carne e vegetais opcionais) – México

Ensopado de carne – Vietnã

Placinta aromâna (torta recheada com alho-poró ou espinafre, ovos, queijo e creme de leite) – Romênia

Croissant – França

Katmer (sobremesa com camadas de pistache e creme) – Turquia SBT News