Confira os resultados dos jogos das categorias de base da Votuporanguense

Sábado

Nosso time Sub-15 venceu com estilo, batendo o Santa Fé FC por 3 a 0! Gols de Guilherme, Kauam Soares e Victor! Ainda precisamos de uma vitória e uma combinação de resultados para garantir a classificação. Vamos com tudo! Próximo jogo é contra o Rio Preto, neste sábado (8), às 9H, na Arena Plínio Marin.

Sub-17: Empate emocionante por 2 a 2, com dois gols de Carlos Eduardo! A decisão da classificação será em casa, no próximo sábado (8), quando enfrentamos a equipe do Rio Preto, as 11H, na Arena Plínio Marin. Contamos com o apoio de todos!

Domingo

Sub-13: Lutamos muito, mas perdemos por 3 a 1, gol de Heitor Lomba e também nos pênaltis contra o Olímpia. Continuamos batalhando!

Sub-14: Empatamos por 1 a 1 com gol de Renan, mas levamos a melhor nos pênaltis e garantimos 2 pontos no jogo!

O próximo desafio do Sub-13 e Sub-14 será contra o Mirassol, neste domingo (09), na casa do adversário. O Sub-13 joga as 9H00 e o Sub-14 às 10H40.

Projeto WS Sports e Clube Atlético Votuporanguense

Chocolate Fotografia