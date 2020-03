Confira como fica o funcionamento do Centro do Empreendedor da Prefeitura

Aulas do CTMO são suspensas temporariamente, bem como os atendimentos da Sala do INSS Digital; Posto de Atendimento ao Trabalhador atende com limitações.

Tendo em vista a decretação de Estado de Emergência em Saúde Pública no Município, por intermédio do Decreto nº 12.151, de 16 de março de 2020, assinado pelo prefeito João Dado, em razão das recomendações das autoridades públicas, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico alterou o atendimento prestado pelo Centro do Empreendedor. Todo o corpo técnico-administrativo da Secretaria também recebeu informações sobre a reorganização das atividades.

CTMO

Os docentes e alunos dos cursos do Programa de Educação Profissional, desenvolvido pela parceria do Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO) com Senai, Sebrae e Senac, já foram comunicados sobre a suspensão temporária das aulas até nova determinação, principalmente pelo número expressivo de idosos matriculados nestes cursos. Mais informações quanto ao atendimento, podem ser obtidas pelo telefone 3406.1489.

INSS Digital

A sala do INSS Digital instalada no Centro do Empreendedor também teve seu atendimento suspenso seguindo determinação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que suspendeu o atendimento presencial do órgão e orienta os segurados a acessarem o “Meu INSS” através do site gov.br/meuinss, pelo aplicativo de celular ou ligar para a Central 135, que funciona de segunda a sábado de 7h às 22h horas. Outras informações quanto ao atendimento, podem ser obtidas pelo telefone 3422.7058.

PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador

Durante este período, o atendimento presencial no PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, será limitado a até 10 pessoas por dia. “A medida demonstra preocupação não só com relação ao atendimento em si, mas também com o deslocamento das pessoas pelo transporte coletivo ou qualquer outro, inclusive porque muitos se utilizam de moto táxis, por exemplo”, assinala o secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior. Informações quanto ao atendimento do Posto podem ser obtidas pelo telefone (17) 3421.4488.