Concurso do Min. das Relações Exteriores tem salários de R$ 10 mil

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) está com inscrições abertas para o concurso público de oficial de chancelaria do Serviço Exterior Brasileiro. São 50 vagas, que exigem nível superior e oferecem salários de R$ 10 mil.

As inscrições iniciam nesta sexta-feira (22), às 10h, e vão até 11 de outubro, às 18h, pelo site da Cebraspe. A taxa é de R$ 120, que pode ser paga até 7 de novembro. Participantes do Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea têm direito a solicitar isenção do valor durante o mesmo período.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Para participar, é necessário ser brasileiro, maior de 18 anos e ter diploma de conclusão de curso superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A remuneração é R$ 10.169,77.

As funções do cargo incluem atividades de formulação, implementação e execução dos atos de análise técnica e gestão administrativa necessários ao desenvolvimento da política externa brasileira.

Os aprovados irão atuar na Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em Brasília, de acordo com o interesse da Administração do MRE.

Como será a prova do concurso?

O concurso será composto por duas etapas: a primeira terá prova objetiva e prova discursiva. Já a segunda é composta por um curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

A primeira etapa do concurso será realizada em 10 de dezembro, nas cidades de Belém (PA), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). As avaliações analisam as seguintes competências:

Prova Objetiva

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Licitações e Contratos;

Contabilidade;

Direito Internacional Público;

Administração Pública;

Informática.

Prova Discursiva

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa.

Na segunda fase, os candidatos convocados realizarão curso de formação em Brasília. A capacitação compreenderá 40 horas de aulas presenciais sobre:

Patrimônio e inventário;

Assuntos consulares;

Privilégios e imunidades;

Licitações no exterior;

Contabilidade nos postos.

A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da pasta, conforme estabelece o edital.

Em caso de dúvidas, a banca pode ser contatada pelo telefone (61) 3448-0100, ou via e-mail no endereço sac@cebraspe.org.br.