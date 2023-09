Ex-carcereiro de Lula é nomeado para trabalhar no Governo Federal

O Governo Federal nomeou contratou Paulo Rocha Gonçalves Júnior para trabalhar na Presidência da República. A nomeação do ex-carcereiro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi publicada na edição dessa quinta-feira (21) no Diário Oficial da União (DOU).

Paulo foi carcereiro do petista nos 580 dias em que ele esteve detido na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba, capital do Paraná. O atual presidente da República foi preso em 2018 após ser condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O despacho no qual consta a nomeação do policial federal foi assinado por Ricardo Cappelli, atual secretário-executivo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, chefiado por Flávio Dino (PSB). TV Cultura