Cerca de 2 mil jovens passam pela Mostra Unifev somente no período da manhã

Instituição promoveu o lançamento da campanha do Vestibular 2024 durante o evento que durou o dia todo

Cerca de 2 mil pessoas estiveram presentes durante a manhã desta sexta-feira (22), na 15ª Mostra Unifev, realizada na Cidade Universitária. A expectativa da Instituição é que até às 21h, mais de 3,5 mil jovens de toda a região participem da feira de profissões, que completou 15 anos em 2023, e que já modificou a vida de inúmeros estudantes, auxiliando na escolha de suas profissões.

O Centro Universitário de Votuporanga é uma das únicas Instituições de Ensino Superior (IES) do interior paulista a realizar um evento desse porte, gratuito e aberto à comunidade. O objetivo do evento é possibilitar aos participantes a oportunidade de conhecer toda a infraestrutura e corpo docente da Unifev, bem como orientar e esclarecer as principais dúvidas quanto à escolha de uma futura carreira, considerando o mercado de trabalho e dicas importantes sobre o cotidiano de cada profissão.

A estrutura do evento também foi reformulada, contando com estandes das profissões, que estão oferecendo desde as primeiras horas da manhã informações sobre formação, estágios e mercado de trabalho e, ressaltando temas importantes como a inovação e o empreendedorismo, usando e abusando de muita tecnologia.

Vestibular 2024

Durante a Mostra, a Unifev lançou a campanha do Vestibular 2024 e atualizou, simultaneamente, todas as suas plataformas e redes sociais. Com o tema “Nada vai me parar”, a campanha deste ano traz histórias reais de quem precisou superar limites para alcançar seu sonho de cursar uma graduação. Além disso, a Instituição mais uma vez oferece descontos na matrícula antecipada.

O Vestibular 2024 é 100% online e gratuito. O processo seletivo será por meio de uma redação. As inscrições podem ser feitas através do site unifev.edu.br. Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (17) 3405-9990.