Concurso da Polícia Civil de SP vai contratar 3,5 mil policiais

O governo de São Paulo e a Polícia Civil estadual informaram a contratação de 3,5 mil policiais civis e técnico-científicos, por meio de concurso público. A autorização foi publicada nesta sexta-feira (9) no Diário Oficial do estado.

A medida autoriza a Secretaria de Segurança Pública, por meio da Polícia Civil e da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, a contratar 1.333 escrivães, 1.250 investigadores, 552 delegados, 249 peritos criminais e 116 médicos-legistas.

É autorizado ainda às secretarias de Governo e de Orçamento e Gestão deliberar sobre a distribuição dos quantitativos de vagas a serem providos, sendo parte mediante ampliação das vagas nos concursos em andamento e parte em concursos novos.

Durante o anúncio, feito em coletiva na sede da Secretaria de Segurança Pública, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse que o estado tem obtido vitórias contra o crime organizado, com a prisão de traficantes importantes. “Aqui em São Paulo, quem tem que ser valorizado é a polícia, não o crime. Quem vai amarelar é o crime, não a Polícia de São Paulo”, disse Garcia, na manhã desta sexta-feira (9).

Além do provimento de 3,5 mil vagas, as polícias já têm concursos em andamento para preencher outros 8.559 cargos, com nomeação e posse previstas a partir de dezembro deste ano. Para a Polícia Militar, serão selecionados 5,4 mil soldados e 220 oficiais. Para a Polícia Civil, 1,6 mil escrivães, 900 investigadores e 250 delegados; e para a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, 189 médicos-legistas.

Desde 2019, o Governo do Estado contratou 14.496 policiais, sendo 11.157 militares, 2.574 civis e 765 técnico-científicos. Todos já estão em plena atividade, reforçando a segurança no estado.

Drones e viaturas

Além do anúncio do concurso, o governo entregou 10 mil pistolas Glock 9mm à Polícia Civil, 37 drones e 30 viaturas para a Polícia Técnico-Científica, e 48 unidades de resgate para o Corpo de Bombeiros.

Segundo a gestão, foram investidos R$ 43 milhões na aquisição das pistolas 9mm da marca Glock à Polícia Civil (R$ 17,2 milhões), além de drones e viaturas de recolha de cadáver para a Polícia Técnico-Científica (R$ 10,8 milhões) e unidades de resgate para reforço aos Bombeiros (R$ 15,3 milhões).

Com as 48 novas unidades de resgate, o Corpo de Bombeiros passa a ter 218 viaturas entregues pelo governo de SP, totalizando R$ 90,7 milhões em investimentos.