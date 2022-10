Com o objetivo de promover e registrar diferentes sentimentos e olhares sobre as belezas da Região Turística Maravilha do Rio Grande, além valorizar a fotografia enquanto expressão artística e de estímulo da criatividade daqueles que, de forma amadora, se dedicam ao prazer de captar imagens como meio de fixar momentos, o Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” realiza o concurso artístico “Dê um clique em nossas maravilhas”.