Lucas da Mata, 27 anos, foi morto á facadas na noite deste domingo (23), em um bar localizado na rua Coroados, no município de Brejo Alegre, a cerca de 40 quilômetros de Araçatuba. O autor do crime, um homem de 41 anos, foi preso em sua residência.

Segundo o que foi apurado pela reportagem, a vítima trabalhava no bar, que pertence a um primo dele. O acusado teria entrado no estabelecimento e começou a perturbar os clientes. Lucas então pediu para que o acusado se retirasse do local.