Concessionária de energia alerta para os perigos de fogueiras e fogos de artifícios próximos à rede elétrica

O São João está chegando, dia 24 de junho, e com ele as tradicionais fogueiras e os fogos de artifício. Apesar de tornarem a festa ainda mais atrativa, é preciso muita atenção com o local onde serão utilizados esses itens típicos da festividade. Principalmente, se existir rede de distribuição de energia passando ou mesmo próxima ao local da festa. Isso porque, o fogo não combina com eletricidade e pode causar sérios acidentes. A Neoenergia Elektro listou uma série de cuidados necessários para um São João tranquilo para toda a família.

A primeira coisa a se fazer é não construir fogueiras embaixo da rede elétrica ou de linhas de transmissão. É preciso procurar um local distante dos fios, postes, transformadores e de todos os demais equipamentos. Montar a fogueira próximo à vegetação também não é uma boa ideia, pois pode incendiar árvores ou plantações e, além do incêndio, as chamas também podem danificar os equipamentos elétricos.

Outra medida de segurança a ser observada é a não utilização de redes elétricas particulares próximo à fogueira. Muitas vezes os organizadores deixam extensões, benjamins e lâmpadas perto das madeiras da fogueira. Além de esquentar o circuito, é possível que ele se rompa ou mesmo ocorra um incêndio.

Sobre os fogos de artifícios, próximos à rede elétrica produzem o mesmo efeito das fogueiras, ou seja, incêndios, desligamentos e possíveis acidentes. A utilização de balões, além de proibido, podem causar sérios riscos, pois ao cair em subestações de energia ou em linhas de transmissão, provocam incêndios e podem deixar milhares de pessoas sem energia.

Em caso de acidentes relacionados à rede elétrica contate imediatamente a Neoenergia Elektro, pelo 0800 701 01 02.