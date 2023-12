Corrente do Bem: Rose Seba e Sicredi de Votuporanga unem forças para tornar o Natal mais feliz para crianças atendidas pelo Fundo Social

Num gesto de carinho e comprometimento com a comunidade, a Agência do Sicredi em Votuporanga uniu-se à primeira-dama Rose Seba para promover uma significativa ação solidária: a doação de chocotones para crianças atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Mais de 80 unidades foram entregues ao Fundo Social, arrecadadas entre os colaboradores da agência da Cooperativa Sicredi Planalto das Águas PR/SP de Votuporanga, guiados por um propósito maior de contribuir para a alegria do Natal de diversas famílias da região.

A parceria com o Fundo Social, representado pela dedicada Rose Seba, desempenhou um papel crucial no sucesso desta iniciativa. Os representantes da Agência expressaram profunda gratidão, destacando Rose Seba como uma grande aliada em suas palavras de agradecimento.

“Agradecemos imensamente ao Fundo Social, especialmente à Rose Seba, nossa grande parceira de sempre. Esta ação vai além dos chocotones; é um reflexo do compromisso do Sicredi com o bem-estar da comunidade. Queremos enfatizar as causas sociais que são tão importantes para Rose Seba e para nós. Que este Natal seja não apenas repleto de amor e alegria, mas também um momento de apoio contínuo às causas que defendemos juntos”, expressaram os colaboradores, destacando a importância das causas sociais que unem Rose Seba, Sicredi e a comunidade de Votuporanga.

A Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, fez questão de agradecer o carinho de todos os colaboradores:

“Jorge e eu reconhecemos o esforço e a dedicação de cada um de vocês. A Sicredi Planalto das Águas é uma grande parceira do Fundo Social de Solidariedade, e juntos estamos fazendo a diferença na vida das famílias de Votuporanga. Obrigada por tornarem este Natal mais especial e acolhedor para essas crianças.