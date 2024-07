Comoção e homenagens no sepultamento de policial militar de Votuporanga falecido em Paranaíba-MS

Comoção e homenagens póstumas marcaram o sepultamento do policial militar votuporanguense – sargento Marcos Roberto de Aquino, que faleceu nesta segunda-feira, durante serviço, no 13º Batalhão de Infantaria da Polícia Militar de Paranaíba-MS.

O corpo do PM votuporanguense foi sepultado às 16 horas, desta terça-feira, no Cemitério Municipal de Paranaíba – cidade onde ele trabalhava no COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) – lotado no 13º Batalhão de Infantaria do estado mato-grossense.

O sepultamento foi marcado sob forte emoção e muitas homenagens póstumas com salva de tiros preparadas pelo Comando de Policiamento Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. (Assista vídeo acessando o link:

O votuporanguense faleceu na noite desta segunda-feira, dia 02, vítima de infarto aos 49 anos de idade, enquanto trabalhava no 13º Batalhão de Infantaria da PM em Paranaíba-MS.

O policial militar nasceu e foi criado em Votuporanga – filho dos votuporanguenses o senhor José Debrair – aposentado do Banco do Brasil e a senhora Laudivanda. Deixou a esposa Katiuscia e os filhos Pedro e Miguel, além de um vasto círculo de amigos na cidade em que trabalhava e em Votuporanga, onde a notícia de sua morte causou grande comoção entre amigos e familiares.

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br, na noite desta segunda-feira, o sargento estava trabalhando na sala de rádio – COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) em Paranaíba, quando teve um mal súbito, comunicou os colegas de que não estava se sentindo bem. Imediatamente, a viatura da PM o socorreu até a Santa Casa de Paranaíba, mas infelizmente veio a óbito.

Em Votuporanga, amigos e familiares lamentaram a morte do sargento Marcos Roberto de Aquino.

O sub-tenente Gonzales, também de Votuporanga, foi instrutor de policiamento rodoviário do sargento Roberto, e lamentou profundamente o seu falecimento. “Conheci toda a sua família, pessoa do bem, policial capacitado, dedicado, irmão de farda. Combati o bom combate, que Deus abençoe a sua família e a todos os amigos”.

O Comando da PM do Mato Grosso do Sul emitiu nota de pesar pelo falecimento do votuporanguense:

NOTA DE PESAR

É com imenso pesar que o 13° Batalhão de Polícia Militar recebe a notícia do falecimento do 3º Sargento PM Marcos Roberto de Aquino, ocorrido na noite do 01 de julho de 2024. O comandante do 13° Batalhão, Tenente-Coronel PM Paulo Ribeiro dos Santos, juntamente com os oficiais, praças e funcionários civis, lamentam profundamente a perda e, neste momento de dor, transmitimos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

