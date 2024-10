Comércio de Votuporanga fica aberto até às 20 horas, nesta sexta-feira

Horário especial é por conta do Dia das Crianças e feriado do sábado

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV informa que as lojas terão horário diferenciado neste fim da semana. Prevendo maior movimentação por conta da comemoração do Dia das Crianças, o comércio atenderá até 20 horas nesta sexta-feira (11/10). Sábado é feriado nacional pelo Dia da Padroeira do Brasil e muitas lojas não abrem.

No último fim de semana, a ACV organizou um grande evento para os pequenos e seus familiares na praça da Concha Acústica. Em parceria com a Unifev, Sansaúde e Prefeitura, foram oferecidas atividades educativas e culturais, além de muita diversão nos brinquedos infláveis e distribuição de pipoca, algodão doce e bexiga. No sábado, dia 5, as lojas atenderam até as 18 horas.

A ACV também apoia o evento especial que a Prefeitura realiza neste sábado no Parque da Cultura, a partir das 8h30 com brinquedos infláveis, atividades interativas, feira de adoção de animais, oficinas, a Carreta Animada e muita diversão com direito à distribuição de pipoca, algodão doce e refrigerante.