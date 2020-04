Supermercados empenhados no combate ao Covid-19

A entidade representativa dos supermercados do Estado de São Paulo, Associação Paulista de Supermercados – APAS, tem monitorado constantemente o volume de vendas do setor, bem como o funcionamento da cadeia de abastecimento, que até o momento continua operando normalmente.

Para contribuir com a segurança dos consumidores e de seus colaboradores, os supermercados de São Paulo têm adotado uma série de medidas de cuidados com higienização de ambientes, disponibilização de locais para desinfecção das mãos e álcool em gel, tanto para consumidores quanto para colaboradores, demarcação de distanciamento entre as pessoas nas filas e até limitação do número de pessoas dentro das lojas, para evitar aglomerações.

Os supermercados estão negociando fortemente para que o consumidor tenha os produtos nas quantidades necessárias e a preços justos.

Uma forma do consumidor ajudar na manutenção dos preços é comprando de maneira consciente, não estocando além de suas necessidades do mês.

A APAS também integra o Grupo de Crise do Governo do Estado de São Paulo, como representante da categoria considerada essencial, e tem repassado aos colaboradores dos supermercados, por meio de seus associados, e aos consumidores em geral, recomendações de higienização em vídeos institucionais e cartilha de ações. Essas recomendações se refletem em cuidados de higiene e saúde dos colaboradores e dos consumidores nas lojas.

Outra ação do setor foi a contratação de uma especialista em controle de infecção e gerenciamento de risco para assegurar que as recomendações estejam de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo no

combate ao Covid-19. Tais orientações têm ajudado os funcionários dos supermercados a se protegerem e, ao mesmo tempo, colaborarem com um ambiente seguro para seus clientes.

Nesse aspecto de proteção, a APAS também sugeriu a seus associados uma ação voluntária de cidadania e responsabilidade social para vender o álcool em gel pelo preço de custo, sem margem de lucro. A cadeia produtiva do setor está se esforçando para atender à demanda dos consumidores. Acreditamos que em 15 dias haverá produtos para todos e com isso os preços da indústria se equilibrarão.

Ainda como forma de orientar mais diretamente seus associados, neste momento de muitas incertezas, a APAS já realizou dois webinares com especialistas em saúde pública, respondendo perguntas e esclarecendo dúvidas, de forma a contribuir com o combate à disseminação do Coronavírus.

Para combater as fakenews, a associação produziu uma lista de perguntas e respostas sobre o Coronavírus e as ações dos supermercados e disponibilizou esse material em seu site https://portalapas.org.br/.

Além do portal APAS, onde estão todos os comunicados da entidade para seus associados, consumidores e público em geral, a entidade tem divulgado para a imprensa, um boletim das vendas e movimentação de compras e abastecimento de produtos.