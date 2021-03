Comandante da 1ª Cia do 16º BPMI conclui mestrado com nota máxima

Na manhã desta quarta-feira (03), na sede do Comando de Policiamento do Interior 5, na cidade de São José do Rio Preto, ocorreu a apresentação da tese de monografia do Capitão Kenji Takebe Junior – Comandante da 1ª Companhia do 16º BPM/I.

A banca avaliadora constituída somente por Oficiais Superiores de grande capacidade e experiência profissional, foi composta pelo Tenente Coronel Marchi que também foi o orientador da obra, pelo Major Carmona e pelo Major Fávero, este último, trata-se do Coordenador Operacional do 16º Batalhão.

Esta foi a última fase para a conclusão do Mestrado Profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, o CAO-II/20.

Este importante curso de ensino superior é realizado pelo Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo e teve três fases, a presencial, em plataforma de EAD e finalmente, a apresentação da monografia, na qual nosso distinto Oficial obteve nota 10 de todos os avaliadores, os quais julgaram o tema escolhido pelo Capitão de grande importância institucional, pois ele discorreu a respeito da Fiscalização de Sentenciados, uma importante ferramenta de segurança pública que já é utilizada em Fernandópolis e região, graças à dedicação não somente do Comandante, mas de todos os policiais da 1ª Companhia.

De retorno ao Comando da 1ª Companhia, com entusiasmo e qualificação ainda maiores, já que agora possui o título de mestre, o Capitão Takebe tem muito a contribuir com a Segurança Pública de Fernandópolis e região.

Muito emocionado com a conclusão deste singular marco profissional, o Capitão Takebe agradeceu a todos que o apoiaram nesta trajetória, principalmente aos policiais militares da 1ª Companhia do 16° BPM/I.