Com personagens reais, Luan Santana grava campanha com Facchini e faz homenagem aos caminhoneiros

Após compor “Armadura De Um Guerreiro”, em parceria com Matheus Marcolino, o cantor registrou o clipe neste sábado (28), em Votuporanga.

No último sábado, Luan Santana protagonizou com sensibilidade e emoção sua campanha para a Facchini, uma das maiores empresas da América Latina, responsável por carrocerias de caminhões. Sob direção e concepção de Bruno Vaz, da agência Inova NY, o artista eternizou um audiovisual diferenciado, no qual não havia atores e, sim, personagens reais, trazendo, desta forma, os próprios homenageados ao destaque do enredo.

Com objetivo de enaltecer e valorizar os profissionais que cruzam as estradas todos os dias, garantindo a economia do país e o alimento na mesa do brasileiro, Luan Santana e Matheus Marcolino escreveram “Armadura De Um Guerreiro”, canção que dá tom ao trabalho e retrata a história destes profissionais.

Para o artista, que atravessa os quatro cantos do mundo há 10 anos para levar entretenimento, é importante olhar sempre ao próximo, afinal cada ser possui uma história digna de atenção.

“Em tudo que olharmos iremos perceber a contribuição dos caminhoneiros. Começando pela nossa casa, no simples café que tomamos todos os dias. São pessoas e profissionais ímpares, que carregam consigo muita garra e,com isso, nos permitem ter uma vida mais confortável e fácil. Além de fazerem parte de um setor importantíssimo, que merece o nosso olhar e respeito, sou grato a eles, acima de tudo”, declara Luan.

Em cena, no ponto de encontro intitulado “Sertanejo”, em Votuporanga, Luan chegou de surpresa e pôde viver um pouco da experiência ao lado dos motoristas. Na conversa, enquanto uns jogavam truco, outros preparavam o jantar e garantiam mais uma noite de descanso para, logo mais, ocuparem seus lugares e seguirem os rumos, que são diversos.

Com roteiro e direção de cena de Daniel Mazzochi, a trama se inicia com Maurício Roberto de Almeida, conhecido como Maurição, o caminhoneiro que praticamente nasceu na boleia do caminhão. Na sequência, as imagens retratam a superação de Marcelo Facchini, um dos diretores da empresa da família Facchini, que atua com implementos rodoviários e é líder de mercado na linha leve, renascendo após um grave acidente em 2009.

E, por fim, o ângulo do artista, que leva seu dom aos maiores palcos do mundo e idealiza projetos que o permite conhecer realidades distintas, como “Live Móvel”, show itinerante onde Luan Santana aparecia de surpresa, de dentro de um caminhão que lhe servia de palco, passando por locais como Estrela do Indaiá (em Minas Gerais), Povoado Assentamento Olho D”água do Meio (Alagoas), na capital do estado, Maceió, e por São Paulo.

Três corações se encontraram como protagonistas reais da campanha ARMADURA DE UM GUERREIRO, em tributo aos heróis das estradas em todos os tempos.