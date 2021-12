Com iniciativa inédita na América Latina, Votuporanga capacita rede no combate ao AVC

Profissionais da Santa Casa, toda rede de urgência e emergência, AME, Sansaúde, unidades de saúde receberam treinamento

Reduzir o tempo de atendimento para pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) para, no máximo, 60 minutos, garantindo uma assistência mais rápida e eficaz e diminuindo as chances de sequelas. Estes são os objetivos do protocolo de AVC, que está sendo implantado na Santa Casa de Votuporanga.

Desde o retorno do serviço de neurologia em 2019, a Instituição iniciou uma consultoria com a companhia Boehringer Ingelheim para iniciativa “Angels”. Concluindo a implementação do protocolo, Votuporanga capacitou toda a rede de urgência e emergência do município no combate ao AVC.

Equipes dos setores administrativos e assistenciais participaram de um treinamento com a consultora científica, Kamila Fachola. Integraram a iniciativa os profissionais da Santa Casa, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), SanSaúde, Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga e unidades básicas de saúde.

Durante a qualificação, foram abordados: atendimento ao paciente, desde a sua chegada, o tratamento realizado e os cuidados pós-alta. “Esse treinamento é de suma importância. Quando os profissionais são capacitados, o paciente é assistido mais rapidamente, com mais oportunidades de sobreviver e ficar sem sequelas”, explicou Kamila.

O objetivo foi organizar fluxo e organizar atendimento de AVC isquêmico, considerado 80% dos casos. São quatro fases: pré-hospitalar (envolvendo a UPA e Samu), hiperaguda (performance de 60 minutos), tomada de decisão e tratamento de pacientes. “Esta é a primeira vez que fazemos um treinamento envolvendo toda a rede de saúde, incluindo pré-hospitalar, privado, UBS e hospital de uma só vez”, complementou.

A secretária municipal de Saúde, Ivonete Félix, destacou a iniciativa da Santa Casa. “É extremamente importante esse cuidado e atenção com os pacientes. Uma ação que tende a melhorar o fluxo de trabalho nas unidades e, por consequência, a qualidade de vida desses pacientes”, enfatizou.

O médico neurologista, Dr. Vitor Roberto Pugliesi Marques, frisou que, com a iniciativa, os pacientes passam a ter a prioridade necessária para cada caso, com mais chances de melhor desfecho. “Um dos fatores críticos nos pacientes que apresentam sinais e/ou sintomas de AVC é o tempo de atendimento. Quanto mais rápido, maiores as chances de o paciente evoluir sem sequelas, ter um tempo menor de internação e depender menos de recursos diagnósticos e terapêuticos. É um passo muito importante da Santa Casa, na condição de atender os assistidos com alta performance”, destacou.

Mais sobre Acidente Vascular Cerebral

O AVC acontece quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é interrompido ou drasticamente reduzido, privando as cédulas de oxigênio e de nutrientes. Ou, então, quando um vaso sanguíneo se rompe, causando uma hemorragia cerebral. Entre as causas dessas ocorrências, estão a malformação arterial cerebral (aneurisma), hipertensão arterial, cardiopatia, tromboembolia (bloqueio da artéria pulmonar).

Iniciativa Angels

A Iniciativa Angels está presente em mais de 100 países e já ultrapassou mais de 3,5 mil hospitais, ajudando as instituições no processo de implementação e qualificação para cuidar do paciente com AVC. É um projeto internacional do laboratório Boehringer Ingelheim que visa qualificar os centros de AVC já existentes e auxiliar na implementação de novos centros.

Foto em anexo.