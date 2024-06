Com entrada franca, Rodeio de Tanabi começa nesta quinta-feira

Tem início nesta quinta-feira (27 de junho) o Tanabi Rodeio Show. Com montarias em touros e cavalos da Liga Nacional, apresentação de cavalos adestrados, prova dos três tambores e shows com grandes nomes da música sertaneja, o evento acontece no recinto José Ribeiro e vai até sábado, com entrada franca nas três noites.

Amanhã, a principal atração será o grupo Os Barões da Pisadinha. Na sexta-feira o show será da dupla Rionegro & Solimões. E no sábado, além das finais do rodeio, o público poderá acompanhar a apresentação da dupla Israel & Rodolffo.

O evento faz parte das comemorações do aniversário de Tanabi, que completa 142 anos na próxima quinta-feira, 04 de julho. A realização é da empresa Sólida Rodeios, com apoio da Prefeitura e Câmara de Tanabi.

“Além de ser uma tradição, o rodeio movimenta o comércio, gera empregos e renda. Fazemos questão que seja com portões abertos, para que todos possam prestigiar”, afirma o prefeito Alexandre Bertolini, o Xandão.

Dentro da arena, alguns animais prometem chamar atenção. É o caso da égua “Louca Paixão”, que pertence a tropa Tito Cardoso e é considerada a melhor do Brasil na modalidade Cutiano. Outra atração é a boiada do Tércio Miranda, especializada em aperfeiçoamento genético de touros de rodeio.

Saindo dos animais de pulo, o evento ainda contará com a elegância e a beleza dos cavalos da raça Friesian adestrados pelo mestre Felipe Faria. Além da Prova dos 03 Tambores, que vai acontecer na sexta-feira.

De acordo com Mauri de Lima, diretor da Sólida, a expectativa é das melhores possíveis. “Somos do Sul do País e sentimos muito orgulho de poder organizar a festa do peão de Tanabi pelo segundo ano consecutivo. Montamos uma grande estrutura e contratamos os melhores profissionais. A população de toda a região está convidada a vir prestigiar um grande evento”, garante.

*CAMAROTES*

Além das arquibancadas, há também o setor de Camarotes. Para esse espaço, os ingressos de cada noite custam R$ 150 e podem ser adquiridos na loja Texas Country, em Votuporanga.

Mais informações sobre o Tanabi Rodeio Show podem ser obtidas pelo celular (17) 99749-0158.