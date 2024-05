Motociclista fica ferido em acidente com carreta em Fernandópolis

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente com uma carreta nesta quinta-feira, dia 23, em Fernandópolis. De acordo com informações de populares, a colisão aconteceu no pontilhão da Água Vermelha, no entroncamento entre as rodovias Euclides da Cunha e Percy Waldir Semeghini.

Segundo o motorista da carreta, ele estava ultrapassando outro caminhão quando o acidente aconteceu. O motociclista, que estava no mesmo sentido (Fernandópolis/Jales), foi jogado ao solo com a colisão e sofreu múltiplos ferimentos, incluindo uma fratura exposta com esmagamento de membro em uma das pernas.

Ele foi socorrido por uma unidade do Samu e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis em estado grave.

A Polícia Rodoviária, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

A Polícia Científica vai investigar as causas do acidente.

