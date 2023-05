Com a chegada do frio, Fundo Social e Secretaria de Direitos Humanos iniciam ações para as pessoas em situação de rua

Foram entregues cobertores e sacos de dormir impermeáveis, além de kit higiene; para aqueles que desejaram voltar às suas cidades de origem, foram encaminhados para receber o benefício eventual de viagem



Com o início da queda das temperaturas, a Prefeitura de Votuporanga já começa a articular as ações para atender os que mais precisam. E entre o público que necessita de um olhar especial do poder público está as pessoas em situação de rua.

Nesta semana, o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Direitos Humanos iniciaram a entrega de cobertores e sacos de dormir impermeáveis. Além disso, eles também repassaram kit higiene pessoal, contendo sabonete, creme dental, escova de dente e aparelho de barbear descartável. Para aqueles que desejaram voltar às suas cidades de origem, foram encaminhados para a Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús (Casa Abrigo), para receber o benefício eventual de viagem.

“Todos os dias ajudamos centenas de pessoas que passam pela Secretaria de Direitos Humanos em busca de apoio para o resgate da cidadania. Entre nossos atendimentos, estão essas ações para as pessoas em situação de rua. Ajudar o próximo é um ato de grandeza. Nos tornamos melhores que outras pessoas quando doamos um pouco de si para ajudar o próximo”, falou Emerson Pereira, titular da pasta.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, analisa a importância de estar por perto dos que mais necessitam do poder público. “Levar solidariedade aos mais vulneráveis é sem dúvida alguma estender a mão. Iniciamos este repasse de cobertores e sacos de dormir infláveis para que se abriguem no frio”.

Prato Solidário

Diariamente mais de 50 marmitas são oferecidas gratuitamente às pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social, através do projeto Prato Solidário, que é uma iniciativa do Fundo Social. Os alimentos são preparados pelas entidades socioassistenciais Sociedade Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e Associação Beneficente Irmão Mariano Dias (Tio Cuin). A entrega é feita na Comunidade São Francisco de Assis.