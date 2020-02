Com 20% do Votuporanguense, Daniel Alves quer ampliar participação

Jogador do São Paulo e da seleção está no quadro societário do CAV desde março de 2019.

A manhã desta quinta-feira (5), torcedores do Clube Atlético Votuporanguense foram surpreendidos com uma matéria do jornal Folha de São Paulo, contando que o lateral-direito Daniel Alves, do São Paulo e da Seleção Brasileira, estaria interessando em comprar mais uma parte do CAV.

O atleta multicampeão já é proprietário de 20% da Pantera Alvinegra e, conforme a reportagem, “negocia a compra de mais 20%, que o clube estima ter o valor de R$ 1 milhão a partir de uma auditoria que contratou”.

O lateral e Fransérgio Eurípedes Ferreira Bastos, empresário do jogador, são sócios da empresa Flash Forward Investimentos e Participações, que faz parte do quadro de sócios do Votuporanguense desde março de 2019.

A Folha de São Paulo teria procurado o jogador por meio de sua assessoria de imprensa para comentar o assunto, mas Daniel Alves não retornou o contato. Até a publicação desta matéria, a diretoria do CAV não havia comentado o assunto.