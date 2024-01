Votuporanguense e Linense em amistoso intenso visando campeonato paulista

Em uma partida marcada por intensidade e preparação para os campeonatos à frente, o CAV (Clube Atlético Votuporanguese) e o Clube Atlético Linense se enfrentaram em um jogo amistoso no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, no último sábado, às 18 horas.

Ambas as equipes, visando os campeonatos (o CAV na A3 e o Linense na A2), protagonizaram um embate disputado, onde cada bola disputada se mostrou crucial. O clima tenso em alguns momentos refletiu a busca determinada por ambas as equipes por excelência técnica e tática.

O Linense começou dominante, abrindo o placar com dois gols no primeiro tempo. O CAV começou a partida com uma formação inicial composta por João Paulo no gol; Vinicius na lateral direita; Taison, Felipe e Rocha na zaga; Reinaldo na lateral esquerda; Lucas e Pimenta no meio-campo; Badi e Wender Jr como meias e Barcos no ataque.

No segundo tempo, com a mesma formação inicial, o treinador do Votuporanguense viu o time abrir o placar com um gol de Wender Jr aos 9 minutos. Posteriormente, após os 15 minutos, realizou mudanças na equipe, testando possíveis estratégias para a estreia marcada para o dia 24 de janeiro contra o Grêmio Prudente.

Rogério Correa, treinador do CAV, expressou sua satisfação com a performance da equipe após o jogo. “Foi bem proveitoso o amistoso, com todas as circunstâncias que enfrentamos hoje aqui em Lins. O gramado complicado e uma arbitragem que nos apresentou um gol irregular para o adversário. Mas o mais importante é competir, dar o melhor aqui dentro, e fizemos isso muito bem”, disse.

Correa destacou ainda a melhora do desempenho no segundo tempo e elogiou a intensidade, o comprometimento e a ideia de jogo demonstrados pela equipe. O próximo desafio do CAV será no dia 13 de janeiro, sábado, contra o Mirassol, na Arena Plínio Marin, em um jogo amistoso festivo que marcará a inauguração da iluminação do estádio.