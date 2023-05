Atletas de Valentim Gentil participam da Copa Fernandópolis de Judô

A Prefeitura de Valentim Gentil incentiva práticas que promovem a saúde, especialmente por meio do esporte. No último sábado (13/05), atletas participaram da Copa Fernandópolis de Judô.

O projeto é coordenado pela Secretaria de Saúde. No evento estiveram presentes a Diretora de Saúde, Rosana Segura e a secretária da pasta, Elaine Tetixeira Barbosa Simonato, acompanhados pelo Sensei Marcelo e segundo ele, todos ficaram satisfeitos com as conquistas das medalhas.