Colisão frontal entre carro e caminhonete mata um e fere três

Um homem, de 57 anos, morreu na madrugada deste domingo (5) após ter se envolvido em um acidente de trânsito, por volta da 1h, na rodovia BR 153, próximo ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que no local apurou que o condutor de um Palio seguia no sentido Minas Gerais quando, por motivos desconhecidos, invadiu a pista no sentido Rio Preto, e acabou colidindo frontalmente com uma Hilux.

A caminhonete transportava cinco pessoas nas quais três ficaram feridas. O condutor do automóvel teve morte instantânea.