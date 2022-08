Colisão frontal deixa três feridos na rodovia Fernandópolis a Pedranópolis

O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, 21. Foi uma colisão frontal na Rodovia Prefeito João Carlos Stuqui, que liga Fernandópolis a Pedranópolis, com três pessoas feridas. Segundo relatos, o motorista de um veículo Chevrolet Classic de cor branca, placas de Fernandópolis, transitava pela rodovia no sentido de Fernandópolis a Pedranópolis, quando teria invadido a pista de rolamento contrária colidindo frontalmente com a caminhonete, também com placa de Fernandópolis, de cor preta, que transitava em sentido oposto. No acidente, 3 vítimas leves sendo dois passageiros do veículo Classic e um passageiro do veículo da S10. Vítimas socorridas pelo Samu, com ferimentos leves, até a Santa Casa de Fernandópolis.

A condutora da caminhonete foi submetida ao teste do etilômetro resultando sem registro para o consumo de bebida alcoólica. Já o condutor do Classic recusou-se a realizar o teste, sendo enquadrado no art. 165 a do CTB e tendo sua CNH recolhida.

cidadaonet.com.br