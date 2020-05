Colisão entre carro e motocicleta deixa mãe e filho feridos em Votuporanga

Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Francisco Luís Ferreira com à Fioravante Poiani , no bairro São João, na zona sul da cidade.

No início da tarde deste sábado (23), uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma mulher de 38 anos e seu filho de apenas 7 anos feridos, próximo do cruzamento das ruas Francisco Luís Ferreira com à Fioravante Poiani, no bairro São João, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos, o veículo acabou abalroando a motocicleta e com o impacto, a condutora M.B.P., e seu filho A.M.B., foram lançados ao solo, sofrendo escoriações, sendo socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) onde recebem atendimento médico.

As causas do acidente devem ser investigadas pela polícia.