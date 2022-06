Evento contou com a participação de alunos, pais, colaboradores e corpo docente da escola; trajeto percorrido foi de um quilômetro e meio

No último sábado (dia 28), o Colégio Unifev promoveu o seu 1° Passeio Ciclístico. O evento reuniu pais, alunos, colaboradores e professores para realizar um percurso com objetivo de incentivar a atividade física.

A partir da portaria 3 da Cidade Universitária, os participantes seguiram pela ciclofaixa da Avenida Prefeito Mário Pozzobon, sentido Avenida Dr. Jerônimo Figueira da Costa, e retornaram. A rota foi percorrida de bicicleta e a pé, totalizando um quilômetro e meio.

Lilian Maior, mãe da aluna Melissa Maior, aprovou a iniciativa do Colégio em promover a prática do esporte e a participação da família. “A Melissa aprendeu a pedalar com o pai, Marcos Maior. Ele é apaixonado por bike há mais de 20 anos, com vitórias em campeonatos abertos e regionais no currículo. Ele queria muito estar aqui, mas teve que trabalhar. Por isso, vamos esperar o próximo passeio”, contou empolgada.

A diretora, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, explicou que a atividade extracurricular para os alunos do Ensino Fundamental I e II marcou o primeiro sábado letivo do ano, promovendo uma visão mais acolhedora da escola. “Esse projeto, dirigido pelo Prof. Dr. Valter Mariano, é uma iniciativa do colegiado dos professores de Educação Física. O passeio ciclístico foi pensado para estimular o cuidado com a saúde física das crianças e integrar as famílias no nosso universo escolar”.

Segundo Mariano, depois de dois anos sem exercícios regulares por causa da pandemia de Covid-19, voltar às práticas físicas, como o pedal, é uma necessidade urgente. “Em relatório recente, a Organização Mundial da Saúde publicou a recomendação de exercício físico para as crianças. A média saudável é de 300 minutos de atividade por semana e nós podemos ajudar com isso”, explicou.