Colégio Unifev promove Ação Pascal para entidades assistenciais do município

Projeto busca arrecadar caixas de chocolate; doações podem ser feitas até o dia 29 de março

O Colégio Unifev está promovendo, durante este mês, a campanha “Ação Pascal”. A iniciativa solidária tem como objetivo arrecadar caixas de chocolate para serem distribuídos aos atendidos pelas entidades assistenciais do município de Votuporanga.

Os interessados em colaborar podem realizar as suas doações na Central de Relacionamento do Câmpus Centro e da Cidade Universitária até o dia 29 de março.

De acordo com a docente do Colégio e uma das idealizadoras do projeto, Profa. Ma. Karina de Oliveira, a campanha, de cunho socialmente responsável, busca tornar a comemoração de Páscoa um pouco mais doce para centenas de crianças.

“Além da doação dos chocolates, nós buscamos incentivar as atividades sociais como meio de transformação pessoal e social, fortalecendo o papel dos nossos alunos junto às instituições. Além disso, nós também realizaremos diversas atividades com os assistidos nessas entidades, como jogos, contação de histórias e apresentações teatrais. Contamos com a colaboração de toda a comunidade”.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Colégio Unifev (17) 3405-9972.