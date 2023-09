LIDE Noroeste Paulista divulga lista de indicados ao Prêmio Líderes Regionais 2023

Fase de votação popular começa hoje e vai até o início de outubro

A maior e mais esperada premiação do Noroeste Paulista já tem data marcada: será no dia 07 de novembro, no Villa Conte Buffet.

E a partir desta segunda, 18 de setembro, começa a votação popular, que vai até 08 de outubro.

Vale lembrar que, como nas edições anteriores, a escolha dos vencedores é feita em três fases. Da primeira, em que presidentes de Associações Comerciais, Secretários de Desenvolvimento da região, membros dos Comitês de Gestão e patrocinadores do LIDE fazem suas indicações aleatoriamente, saem os nomes mais citados que vão para votação popular.

Nessa segunda fase – que se inicia hoje – os três nomes que receberem o maior número de votos do público em cada categoria são eleitos finalistas e participam da última etapa de escolha – dessa vez com os votos secretos dos membros dos Comitês de Gestão do LIDE.

Somente na noite do evento são revelados os grandes campeões das 13 categorias: Melhor Empresa em Agronegócio, Franchising, Indústria, Inovação, Práticas Sustentáveis, Serviços, Terceiro Setor e Varejo; Personalidade do Ano; Empreendedor(a) Jovem do Ano; Empresário do Ano, Empresária do Ano e Empresa do Ano.

Confira os indicados:

Varejo

Agrometal

Casa dos Construtores

EuroMotors

Ford Caminho

Grupo Muffato

Iquegami

Lojas Lívia

Pinheiral Home Center

Porecatu Supermercados

Proença Supermercados

Rede Central de Farmácias

Rede de Postos Monte Carlo

Rede Sol Supermercados

Rodobens Automóveis

Secol Home Center

Supermercado Pessotto da Cida

Supermercado Rondon

Indústria

Americanflex

Bebidas Poty

Cerocha

Colormaq

Facchini

Frango Rico

JB Bechara

Kidy Calçados

Kodilar

Mar e Rio Pescados

Móveis Província

Pandin

Projetoal – Projeto Alumínio

Qualycon

Truss Cosmeticos

Ullian

Agronegócio

Brasil Rural

CAMDA Cooperativa

Cobb-Vantress

Cofco

Coopercitrus

Essere Group – Produtos Agrícolas (Kimberlit)

Grupo Arakaki

Grupo Cabrera

Grupo Tereos

Hévea-TEC

Hyline

Mercadão dos Tratores

Trouw Nutrition

Usina Colombo

Usina Nardini

Franchising

Bella Capri

Chiquinho Sorvetes

Doutor Resolve

Grupo Karabet

Ice Creamy

Igui Piscinas

Kinsol

Maria Brasileira

Mercadão dos Óculos

MoveEdu (Microlins, Prepara, People e Ensina Mais)

OdontoCompany

Oligoflora

Seguralta – Grupo Zanon

Vazoli

Serviços

Austa Hospital

Cobmax

Consórcio Canopus

Crismara Rodoviário

Expresso Itamarati

Grupo SPSP

Hospital de Base

Hot Beach

Shift

Start Anglo

Thermas dos Laranjais

TOTVS Oeste

Unifev

Unimed Rio Preto

Terceiro Setor

Apae Rio Preto

ARCD (AACD Rio Preto)

ARCOS (Catanduva)

Arprom

Centro Social Estoril

Fundação Padre Albino

Hospital de Base

Instituto AmAA

Lar São Francisco de Assis da Providência de Deus

Nação Valquírias

Os Sonhadores (Fernandópolis)

Ritinha Prates (Araçatuba)

Santa Casa de Votuporanga

Serviço Social São Judas Tadeu

Inovação

Aptitude Escola de Comunicação

Bebidas Poty

Bnex

Braile Biomédica

Cegente

Didáctica

Empregare

Facchini

Grupo ATM

Grupo Impper

Kidy Calçados

Mercadão dos Óculos

Shift

Tarraf

TOTVS Oeste

TV TEM

Unimed Rio Preto

Verhaw

Práticas Sustentáveis

Bebidas Poty

Facchini

Ferro Velho São Paulo

Grupo Tereos

Hospital de Base

JB Bechara

Mejan Ambiental

Semae

TV TEM

Unimed Rio Preto

Usina Nardini

Personalidade

Amaury Junior (Apresentador)

Antonio Cabrera (Ex-ministro)

Carol Gattaz (Jogadora de vôlei)

Coronel Helena (Secretária dos Esportes do Governo do Estado de São Paulo)

Edinho Araújo (Prefeito de Rio Preto)

Eleuses Paiva (Secretário do Estado de São Paulo)

Fenanda de Freitas (Atriz)

Gustavo Mioto (Cantor)

Itamar Borges (Deputado Estadual)

Marco Antônio Villa (Historiador e comentarista político)

Rafael Uccman (Influencer)

Reinaldo Gianechini (Ator)

Renata Ceribelli (Jornalista)

Sabrina Sato (Apresentadora)

Zé Neto & Cristiano (Dupla Sertaneja)

Jovem Empreendedor(a)

Alisson Batista – Aptitude

Amanda Oliveira – Nação Valquírias

Bruno Malvezzi – Grupo Impper

Carolina Carneira – Bela Flor

Daniela Luiz – Didáctica

Felipe Benfati – Fex Engenharia

Guilherme Franco – Grupo Catuaí

Gustavo Pierini – Didáctica

Jerusa Menegaldo – J. Silva Painéis

João Gabriel Ceron – Cerocha

Luis Galli – Hublab

Luis Sérgio Franzotti – Bebidas Poty

Murilo Louis Santanda de Souza – Alfa Agropeças

Olavo Tarraf Filho – Tarraf

Rodolfo Antunes – Rede Sol

Waelte Ferraz – Raiz Brasil

Empresário

Antônio Cabrera

Cristóvão Mendes

Gentil Zanovello Affonso

Gustavo Freitas

José Luiz Franzotti

José Sequini Júnior

Júlio César Antonio

Luís Arakaki

Marcelo Ceron

Marcelo Facchini

Marco Beltrame

Matheus Costantini

Olavo Tarraf

Ricardo Gracia

Rogério Gabriel

Tarcísio Basso

Wagner Zacharias

Empresária

Ana Carolina Verdi Braga

Ana Cláudia Carnelossi

Ana Paula Cestari

Juliana Devito

Lívia Costantini

Maíra Vetorasso

Manuela Bossa

Mariane Spotti

Sandra Franzoti

Silmara Mendes

Sueli Kaiser

Valéria Rodrigues

Empresa

Americanflex

Bebidas Poty

Colormaq

Expresso Itamarati

Facchini

Grupo Ferrasa

Grupo Muffato

Grupo Rodobens

Grupo Tereos

Kidy Calçados

Mar e Rio Pescados

Tarraf

TOTVS Oeste

Unimed Rio Preto

Usina Nardini

Serviço

Votação Popular – Prêmio Líderes 2023

Período: de 18/09 a 08/10

Endereço: http://www.lidenoroestepaulista.com.br/premiolideres