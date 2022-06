Cursos de Pedagogia e Educação Física da UNIFEV realizaram um circuito de brincadeiras para os alunos da escola

O Colégio Unifev deu início às suas atividades extracurriculares aos sábados, no último final de semana de maio. Em alusão à Semana do Brincar, os cursos de Pedagogia e Educação Física da Instituição participaram de uma ação junto a alunos da Educação Infantil, com o tema “Colégio Unifev em movimento”.

Na oportunidade, os universitários promoveram um circuito de brincadeiras com dez estações de atividades lúdicas e divertidas, cujo objetivo era desenvolver habilidades motoras e competências socioemocionais.

Para o coordenador do curso de Pedagogia e docente da Educação Física, Prof. Me. Anderson Bençal, a iniciativa fortalece vínculos entre as crianças e ajuda a evitar, consequentemente, o isolamento infantil. “Brincar é um ato extremante significativo para elas, pois constrói memórias afetivas e favorece o desenvolvimento pleno de todas as suas habilidades”, explicou.

A universitária Julia Prado, do 7° período de Pedagogia, contou como foi participar. “É extremamente gratificante e divertido poder fazer parte dessa ação. Aprendemos em sala que é brincando que as crianças assimilam o conhecimento, aqui, podemos ver isso na prática. É muito legal”, declarou.

A diretora do Colégio, Prof. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, destacou a iniciativa. “Celebramos o Dia do Brincar no dia 28 de maio, mas toda a semana foi dedicada à ação realizada hoje. Dessa forma, conseguimos conscientizar sobre a importância das brincadeiras no desenvolvimento humano, que acontece, principalmente, na infância”, concluiu.