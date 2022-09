Capacitação será realizada pela jornalista e especialista na área Lenise Ferreira e é aberta para a comunidade; valor do investimento é de R$ 35

A graduação de Publicidade e Propaganda da Unifev irá oferecer nos dias 17 e 24 de setembro, das 9h às 17h, um curso de métricas para redes sociais destinado a pessoas que tenham conhecimentos básicos na criação de conteúdos e queiram aprender mais sobre o assunto.

A capacitação será comandada pela jornalista e especialista em Marketing Lenise Ferreira e busca ensinar como medir os resultados nas principais redes sociais do Brasil. “Quem participar vai aprender a determinar seus objetivos e a definir os KPIs, que são os indicadores-chave de desempenho observados por um negócio”, disse ela.

“No curso, o aluno desenvolverá relatórios para interpretar os resultados da sua estratégia de marketing de forma gráfica e simples, além de participar de atividades teóricas para o conhecimento dos principais KPIs disponíveis nas redes sociais e exercícios práticos para o desenvolvimento de análise, interpretação e inclusão em um relatório de resultados”, explicou.

A coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, afirmou que as aulas serão presenciais em um laboratório de informática do Campus Centro, mas os participantes poderão trazer seus notebooks pessoais para um melhor acompanhamento das atividades. “É uma oportunidade única para quem quer saber mais sobre o mercado digital que tem crescido cada vez mais”, completou.

As inscrições podem ser feitas pelo site unifev.edu.br/metricasredes até o dia 14 de setembro. O valor do investimento é de R$ 35 reais e pode ser dividido em até 2 parcelas.