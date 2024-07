13 profissionais das áreas de manutenção e obras receberam instruções sobre novo equipamento de segurança adquirido

Visando a segurança de seus colaboradores que realizam atividades em altura, a Unifev adquiriu recentemente uma cadeira suspensa mecânica (sobe/desce). Para garantir o uso adequado do novo equipamento, na terça-feira (2/7), um treinamento intensivo foi ministrado para 13 profissionais que fazem parte das equipes de manutenção e obras da Instituição.

A cadeira será utilizada para serviços de pintura, limpeza em fachadas, caixas d’água, manutenção de aparelhos de ar condicionado e em locais de difícil acesso, onde não é possível a utilização de andaimes convencionais.

De acordo com o Técnico em Segurança do Trabalho da Unifev, Danilo da Costa Santos, trata-se de um dispositivo seguro, ágil e altamente produtivo. “É só acionar o comando no sentido horário para subir ou ao contrário para descer e se deslocará suavemente. O equipamento possui sistema de freio absoluto e trava quedas mecânico, proporcionando maior segurança e agilidade”, explicou.

Segundo Santos, o treinamento teve como objetivo habilitar os colaboradores para a correta utilização do aparelho. “Embora nossas equipes já possuíssem capacitação para realizar trabalhos em altura, o conhecimento sobre o novo equipamento era indispensável. A capacitação foi de suma importância para garantir a total segurança dos trabalhadores durante a operação”, ressaltou.

A capacitação foi ministrada pelo engenheiro em segurança do trabalho César Roberto Menqui, com carga horária de 8h, seguindo as diretrizes da Norma Regulamentadora NR35 (segurança para o trabalho em altura), e abordou os aspectos teóricos e práticos essenciais para a correta utilização do material de segurança.

Na parte da manhã, os participantes se reuniram no Auditório do Câmpus Centro e na parte da tarde, os profissionais colocaram em prática o aprendizado em uma área externa do câmpus, simulando situações reais de trabalho em altura, utilizando a cadeira de forma correta e segura. “Essa imersão consolidou o conhecimento adquirido e reforçou a importância da utilização adequada dos equipamentos para prevenir quedas e acidentes. Ensinamos a utilizar corretamente o mecanismo, envolvendo os cabos de aço, cordas, sistemas de multiplicação de força, divisão de força e também fizemos orientações de segurança”, completou Menqui.

Mogenes da Silva, líder da equipe de pintura da Unifev, reforçou os benefícios que a nova cadeira mecânica suspensa traz para os profissionais que executam as tarefas de manutenção e conservação em altura. “Foi uma grande aquisição, que contribuirá para a segurança e o bem-estar dos colaboradores, além de aprimorar a qualidade dos serviços prestados”, encerrou.