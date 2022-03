Infelizmente na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, nos deparamos com está cena triste nas águas do Rio Marinheirinho, em Cardoso.

Na última segunda feira (21) os pescadores começaram a perceber alguns peixes mortos nas margens do rio. Com o passar dos dias a situação se agravou ainda mais com o aumento significativo do número de peixes mortos.