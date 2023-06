Curso de Artesanato em Sementes será ofertado pela Prefeitura de Votuporanga

Capacitação é oferecida em parceria com Senar, Comtur e Sindicato Rural de Votuporanga

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), está com inscrições abertas para o curso de Artesanato em Sementes – Bijuteria.

Com aulas práticas e teóricas, de 2 a 4 de agosto, das 8h às 17h, o curso, com carga total de 32 horas, será ofertado no Parque da Cultura, que fica na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112, no bairro Jardim Alvorada.

As vagas são limitadas e os interessados com idade a partir de 16 anos podem se inscrever através do link https://linktr.ee/turismovotu . Mais informações pelo telefone (17) 3405-9670.

Conteúdo Programático

Confecção de Bijuterias com Sementes: coletar as sementes; selecionar as sementes; limpar as sementes; tratar as sementes; tingir sementes; armazenar as sementes; executar a técnica da montagem na confecção do colar; executar a técnica da montagem na confecção da pulseira; executar a técnica da montagem na confecção do brinco e comercializar a produção.