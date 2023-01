Cobra cascavel é encontrada dentro de casa

Uma cobra da espécie cascavel foi capturada por Guardas Municipais na noite desta última segunda-feira, (23/01/2023), no bairro Amadeu Malvezzi, em Potirendaba (SP).

De acordo com os agentes, os próprios moradores se depararam com o animal nos fundos do imóvel e acionaram a equipe. Com a equipamentos apropriados, a cobra foi retirada em segurança do imóvel e solta em uma área rural do município.

A cascavel é uma das cobras mais perigosas do mundo e ocupa o primeiro lugar no número de mortes causadas por acidentes ofídicos, aqueles que envolvem mordidas de cobras. Segundo um estudo realizado pelo Instituto Vital Brazil, em um período de três anos, mais de cinco mil pessoas foram picadas por cascavéis.

Ainda ontem, um porco espinho também foi capturado por agentes da Guarda Municipal em cima de uma árvore, na frente de uma residência, no bairro Santos Reis. O animal também foi solto em uma área de mata da cidade, em segurança.

Felizmente ninguém se feriu em nenhuma das duas ocorrências. A orientação da GCM é, em caso de se encontrar algum animal peçonhento ou que apresente riscos, ligar imediatamente para o 153 da Guarda Municipal ou para o 193 do Corpo de Bombeiros.

Gazeta do Interior