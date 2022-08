Circuito de segurança mostra jornalista sendo baleado por assaltante

Imagens de circuito de segurança mostram o momento em que o jornalista e professor Egberto Caliani foi alvejado com um disparo de arma de fogo por um assaltante, na noite do último domingo (14), na Vila Dalva, região do Rio Pequeno, na Zona Oeste de São Paulo.

As imagens mostram a vítima estacionando o carro que dirigia perto de casa. Egberto estava acompanhado de um amigo e dois cães no banco traseiro, quando os dois assaltantes surgiram em uma moto. O garupa armado com um revólver desce, se aproxima da janela do motorista, coloca parte do corpo dentro do carro e retira o celular do bolso do jornalista. Antes de fugir ele atira no rosto de Egberto e foge com o comparsa. O repórter teve a bala alojada na cabeça.

Ferido, Egberto perdeu o controle da direção e chocou o veículo contra o muro de uma residência.

De acordo com a reportagem do telejornal Primeiro Impacto, do SBT, o crime aconteceu por volta das 19h30. Egberto ainda conseguiu descer do veículo consciente e cambaleando. Ele foi socorrido por um vizinho, que é pastor, e foi encaminhado ao hospital. Ontem ele passou por cirurgia e permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sedado.

A Polícia Civil analisa outras imagens do circuito de segurança para investigar a rota de chegada e fuga dos bandidos, que ainda não foram identificados.

Ao Primeiro Impacto, moradores do local informaram que a região é perigosa, com diversas ocorrências de roubo.

Egberto Caliani é jornalista e professor de Humanas. Ele atuou nos anos 2000 como repórter da antiga TVI, hoje SBT no Interior, em São José do Rio Preto (SP). Também passou pela Record TV, na mesma cidade, onde trabalhou por oito anos antes de mudar-se para a capital paulista. Em São Paulo ele atua como professor da rede estadual.

Amigos e familiares do jornalista fazem uma corrente de oração pela recuperação dele.

SBT INTERIOR: