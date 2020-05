De acordo com a prefeitura, o objetivo é orientar e acompanhar o movimento das vicinais, principalmente por conta do feriado prolongado decretado na capital. A ação contará também com o apoio da Polícia Militar. Inicialmente, o bloqueio será intensificado na vicinal Álvaro Brito, na saída para Severínia/SP, considerada a principal porta de entrada para turistas, principalmente, vindos de São Paulo e também na Via de Acesso Governador Ademar Pereira de Barros.

De acordo com o Major Edson Rodrigues de Oliveira, comandante da Guarda Municipal, todos os veículos com placas de outros municípios serão abordados e deverão responder um questionário com perguntas.

Além disso, os condutores receberão orientações sobre os decretos municipais em vigência na cidade e informações sobre as ações de prevenção da Covid-19.

Olímpia confirmou, até a tarde desta quarta-feira, 36 casos de Covid-19. Duas mortes foram registradas na cidade.

Santa Fé do Sul

A partir desta quarta-feira, Santa Fé do Sul/SP também começou a realizar o mesmo trabalho. As barreiras, instaladas nas entradas do município, serão feitas até sábado (23).