“Agora é no dia que dá certo de carregar, às vezes passa dois dias sem vir, mas está sempre vindo, mas a demanda aumentou muito”, afirma.

A Petrobras afirma que não existe falta do produto, pelo menos não do insumo que chega as distribuidoras. A Petrobras é a responsável por levar o gás até as distribuidoras e isso está acontecendo.