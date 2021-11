Nesta quarta-feira, dia 24, Votuporanga irá colocar uma van para percorrer bairros da cidade, das 17h30 às 20h, com o objetivo de levar a vacina até quem ainda não foi imunizado com uma ou duas doses da vacina. Estratégia que também será adotada na semana que vem em Ibirá, e que já está acontecendo em Palmares Paulista.

“É uma forma de conscientizar a população sobre a importância de se vacinar. A equipe é composta por enfermeiros, o carro de som e uma ambulância que transporta as vacinas. Estamos indo de casa em casa e verificando se a pessoa já tomou uma ou as duas doses das vacinas”, explicou Silene Silva Michelan, enfermeira responsável pela imunização de Palmares Paulista.

Ela conta que, normalmente, o primeiro argumento utilizado por quem não foi tomar é porque se esqueceu ou não tinha tempo para ir no posto de saúde. “Estamos fazendo das 18h às 21h, justamente para pegar o pessoal chegando do trabalho em casa. Esperamos com essa iniciativa aumentar nossa cobertura vacinal”, afirmou Silene.

Em Rio Preto, dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que 33,4 mil pessoas ainda não foram tomar a segunda dose da vacina. Outras 27,4 mil rio-pretenses, aptos para tomar a terceira dose, também ainda não compareceram aos 27 pontos de vacinação.