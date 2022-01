O município do centro-oeste paulista ostenta a posição de líder absoluto no estado em cobertura da dose de reforço da vacina contra o coronavírus, segundo a Secretaria de Saúde.

Na semana passada, foram confirmados em Botucatu 1.919 casos positivos da doença, o maior número de contaminações desde o inicio da pandemia. Desse total, 1.608 pessoas estão em isolamento domiciliar.

Em comparação com a primeira semana do ano, quando foram relatados 238 casos, houve um aumento de 707%, segundo a Secretaria de Saúde do município.

O avanço de casos chama a atenção porque a cidade passou por uma vacinação em massa após ter sediado estudo clínico para avaliar a eficácia da vacina AstraZeneca e, por isso, é a líder estadual em cobertura com a dose de reforço, também aplicada em massa.

Segundo dados do Vacinômetro do governo de SP, até agora, 67,3% dos moradores de Botucatu já receberam a dose de reforço. Os números das demais aplicações também revelam uma excelente taxa de cobertura: são 94,3% dos botucatuenses que foram vacinados com a primeira dose e 90,9% dos moradores com o esquema vacinal completo (2ª dose ou vacina de dose única). “Por isso que a gente segue reforçando as medidas básicas de proteção, como uso de máscara, limpeza das mãos, isolamento, mas nosso enfoque de enfrentamento a essa onda são o aumento da testagem e, lógico, a vacinação”, explica Spadaro. Segundo ele, Botucatu tem aplicado cerca de 1,5 mil testes rápidos por dia e vem incentivando que as pessoas que ainda não se vacinaram procurem os postos de saúde.

Segundo balanço da prefeitura, cerca de 16,8 mil botucatuenses que já poderiam receber a dose de reforço são considerados faltosos.

“A gente acompanha a pandemia nos Estados Unidos e Europa e o que acontece em Botucatu segue a tendência mundial, ou seja, a vacinação não está sendo capaz de segurar a alta taxa de transmissão da ômicron, mas onde se vacinou bem, como aqui, não houve impacto em casos graves, internações e mortes. Esses faltosos precisam se vacinar”, apela o secretário.

No último sábado (15), a prefeitura fez mais um mutirão de vacinação no sistema drive thru e pouco mais de 500 doses foram aplicadas, número considerado abaixo do esperado.

Crianças

A Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu iniciou nesta segunda-feira (17) a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos que possuem algum tipo de comorbidade ou deficiência permanente, e também crianças indígenas e quilombolas com a mesma idade.

Estudo da efetividade da AstraZeneca realizou vacinações em massa e, até agora, mais de 90% da população de Botucatu está com esquema vacinal completo — Foto: Gabriela Prado/TV TEM

No ato da vacina a criança precisa estar acompanhada dos pais ou responsáveis, ou apresentar Termo de Assentimento disponível no site da prefeitura, preenchido e assinado. Além disso, os pais devem levar o CPF da criança e o RG.