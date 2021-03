Variante do coronavírus é identificada em cidade da região

Uma variante do novo coronavírus foi detectada na cidade de Araçatuba, noroeste paulista do estado de São Paulo. A informação é da médica infectologista Heloysa Liberatori Gimael que confirmou a infecção ela variante P.1 e logo foi divulgada durante live transmitida no Facebook oficial da prefeitura da cidade.

A cepa foi identificada em Manaus (AM), e possui uma carga viral dez vezes maior do que em adultos infectados por outras “versões” do vírus, segundo estudo feito por pesquisadores da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz).

“Tivemos uma informação, por um colega médico, uma informação oficial, de que foi avaliada em um hospital privado de São Paulo a presença da cepa P1, a de Manaus, aqui em Araçatuba. É um paciente que mora aqui, mas está sendo atendido em São Paulo”, afirmou.

“Não sabemos ainda o que essa mutação nova representa em termos de transmissibilidade, em termos de evolução da doença. O que sabemos é que existe realmente a cepa circulante”, complementou Heloysa. A médica infectologista disse que as autoridades da área da saúde já suspeitavam de que uma nova variante da Covid-19 circulava no município.

