Depois de mais de um mês, ontem voltou a chover em Votuporanga. Mesmo no outono, o clima seco já estava incomodando, apesar da umidade do ar não estar tão baixa. Antes, havia chovido 26.7 milímetros no dia 27 de abril.