No dia seguinte, após tomar o medicamento, o bebê começou a ter sangramentos e voltou ao pronto-socorro. Devido à gravidade, foi internado na Santa Casa de Monte Alto à espera de transferência, mas não resistiu e morreu na quarta-feira (5). “Se você leva uma criança com marcas no corpo e dão ibuprofeno, a gente sabe que não pode tomar, então para mim, teve [falha]. Não sou médica, mas acredito que se tivessem atendido ele e feito exame de plaquetas, que chegassem à conclusão de que era dengue e tivessem internado [no primeiro atendimento], talvez teria evitado a morte”, diz a avó.

Emocionada, Noeli lembra que tentou ajudar o neto quando percebeu que o quadro havia se agravado, mas não conseguiu. “Eu não achava que ele ia morrer. Procurei correr enquanto ele estava vivo, porque minha esperança era salvar ele. Achei que eu estava lutando para salvar ele, mas não deu certo, porque já estava tarde.” O menino foi enterrado no cemitério do município nesta quinta-feira (6).