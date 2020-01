Chuva causa alagamentos e deixa SP em estado de atenção nesta quinta

Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva forte no Centro – nos bairros da Consolação e Bela Vista, na Zona Oeste – bairros de Pinheiros, Butantã e Jardim Paulista, e na Zona Sul – nos bairros de Campo Limpo, Capão Redondo e Jardim Ângela. O mesmo quadro de chuva forte é observado na Zona Norte – no Tremembé, Jaçanã e Tucuruvi.